Azincourt : une nouvelle tour pour observer le champ de bataille médiéval

Azincourt : vue panoramique du champ de bataille depuis la nouvelle tour d'observation

Vidéo de Christophe Gilliot (Centre historique médiéval d'Azincourt)

Le centre historique médiéval fait peau neuve

La tour en bois se dresse désormais au carrefour de la D104 et de la rue Principale de, là-même où se trouvaient les lignes anglaises lors de la célèbre bataille médiévale qui s'est déroulée ici-même le. Un événement mythique pour les Britanniques qui vit les troupes du roi d'Angleterre Henry V décimer une partie de la chevalerie françaiseLe public devrait pouvoir y accéder à cette tour au mois de mai. "On attend la pose d'un escalier en béton", indique. Bien entendu, du haut de ce promontoire, il faut de l'imagination pour se figurer les féroces combats entre chevaliers français et archers anglais, même si la topographie, inchangée, reste fidèle aux desciptions des chroniques médiévales. "Un panneau à l'intérieur permettra de bien situer les lieux d'affrontements, de bien se repérer", précise cependant Christophe Gilliot.Cette tour d'obervation a coûté 50 000 euros, financés à 43% par, en association avec la région Hauts-de-France (30%) et la Communauté de communes des 7 Vallées (27%). "C'est le point d'orgue de tout un dispositif qui va être mis en place autour du champ de bataille", ajoute Christophe Gilliot.Des, financés par un mécène anglais, l'éditeur Christopher Jolly, seront bientôt installés. Des silhouettes en métal se dresseront aussi sur le champ de bataille, avec "des effets de groupes", pour "évoquer des chevaliers et des combattants". "Un circuit cyclo va être aussi créé avec peut-être, à termes, une piste cyclable séparée et la mise à disposition de vélos électriques pour les visiteurs", décrit le directeur du centre historique médiéval d'Azincourt.Le centre historique, installé au coeur du village d'Azincourt, fait quant à lui peau neuve."Qui dit nouveau centre, dit nouveau nom", explique Christophe Gilliot. "Il s'appellera désormais "Azincourt 1415, le Moyen Âge en 7 Vallées". On ne va plus du tout se contenter de parler de la bataille d'Azincourt. Une grande partie de l'exposition permanente va être consacrée au contexte, avec des tables tactiles, des itinénaires, par exemple sur la campagne de France d'Henry V, la chronologie de la Guerre de Cent Ans ou les souverains - rois et reines - de France et d'Angleterre."Le visiteur sera plongé au coeur de la bataille dans. "On va dépoussiérer la vision de la bataille, en nuançant l'importance de la défaite française", promet le directeur, qui dit avoir recensé à ce jour 435 chevaliers tombés sur le champ de bataille, au lieu des milliers évoqués dans certaines chroniques médiévales. La nouvelle scénographie s'appuiera sur, en partenariat avec deux historiens de renom : la Britannique Université de Southampton ) et le FrançaisLe centre rénové proposera notamment, avec reconstitution archéologique et vêtements, ainsi qu'une autre présentant des copies très minutieuses et documentées d'armures, bassinets et armes d'époque.. Le centre leur proposera sur place(vainqueur de Top Chef l'an dernier), inspirée de recettes médiévales. "C'est la première marche d'un projet de développement touristique", assure Christophe Gilliot. "D'autres projets autour du Moyen-Âge vont voir le jour dans les 7 Vallées."