Bac 2021 : premier jour d'épreuve du bac professionnel, à Liévin les esprits sont plutôt détendus

Le bac professionnel a commencé aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à vendredi. Les lycéens ont déjà planché sur le français, il leur reste l’histoire géographie, la prévention-santé-environnement et l'économie-droit ou l'économie-gestion. Cette année, l'académie de Lille compte 13.602 candidats au baccalauréat professionnel.

Contrairement au baccalauréat général, cette année, malgré la crise sanitaire et les cours à distance, le ministère de l'Education nationale a décidé de maintenir les épreuves en présentiel du bac professionnel avec quelques aménagements, à commencer par la notation.

Si le candidat a 14 en français et 16 en histoire géographie, 9 en prévention-santé-environnement et 10 en économie-gestion, le jury gardera les deux meilleures notes (français et histoire-géographie dans ce cas) et mettra les deux autres de côté. Le jury prendra de nouveau le 14 et 16 et les affectera aux coefficients des deux matières les moins réussies.

"J'ai bien révisé dans l'ensemble"

Au lycée Henri Darras à Liévin, les avis sont partagés mais l'ambiance est globalement détendue. Même si certains disent ne pas avoir eu le temps de réviser, d'autres semblent plutôt préparés "Moi j'ai relu mes cours, j'avais déjà des acquis. J'ai comparé au bac blanc, j'ai vu un peu ce qui allait et ce qui n'allait pas et j'ai bien révisé dans l'ensemble", lance un lycéen. De son côté, un deuxième candidat apparaît plutôt satisfait "On a eu le temps, on a eu une semaine en plus du coup c'est tranquille".

Le fait d'avoir le bac en temps de Covid pose certaines questions, à l'image d'un autre jeune homme, heureux s'il réussit à obtenir son précieux diplôme "mais il n'y a pas trop de mérite, je me sens pas digne de l'avoir." Un sentiment que ne semble pas partager son camarade "moi, je suis content quand même d'avoir le bac".

Des lycéens se rendent à l'épreuve de français au lycée Henri Darras, à Liévin. • © Jean-Marc Devred / FTV

Un manque de temps décrié malgré tout par certains lycéens

Un autre lycéen se dit "un peu stressé" mais regrette la tenue de l'examen en présentiel. "Ils auraient dû le faire en contrôle continu parce qu'on a pas eu le temps de tout voir mais sinon ça va."

Le manque de temps est en effet décrié depuis plusieurs semaines par les lycéens des filièresprofessionnels et leurs syndicats. Le collectif "C.A.P/BACPRO 2021 Contrôle continu" dénonce depuis plusieurs semaines une "génération sacrifiée" et explique que les bac professionnels et CAP "ont vécu une année horrible".

On est la génération sacrifiée, cette année c'est la débandade! Les Bac pro/Cap ont vécu une année horrible! Entre les stages de pratique chaotique et la théorie a distance, ça devrai être ns qui monopolise le débat du contrôle continu! 100% des examens en présence!!!!! #BacNoir https://t.co/tob4Yjj1HW — Collectif C.A.P/BACPRO 2021 Contrôle Continu (@BacCapPro2021) May 5, 2021

Un autre aménagement a été mis en place pour les contrôles en cours de formation (évaluation réalisée en vue de la délivrance d'un diplôme et porte sur les compétences, les connaissances, les savoirs et savoir-faire). Tous les candidats concernés doivent passer "au moins un contrôle en cours de formation (CCF)", fait savoir le ministère de l'Education nationale. Lorsqu'un ou plusieurs CCF ont déjà été réalisés "les candidats concernés sont dispensés des autres CCF".

Calendrier des épreuves écrites

16 juin 2021 : français, histoire-géographie et enseignement moral et civique

français, histoire-géographie et enseignement moral et civique 17 juin 2021 : prévention, santé et environnement, économie-droit et économie-gestion

prévention, santé et environnement, économie-droit et économie-gestion 18 juin 2021 : arts appliqués et cultures artistiques

Quant au baccalauréat général, il débute ce jeudi 17 juin avec l'épreuve phare de philosophie. 22.868 candidats sont concernés.