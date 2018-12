Bailleulmont : un an après sa mort, ils rendent hommage à Johnny Hallyday

Hommage à Johnny Hallyday

C'est une messe du samedi soir pas comme les autres qui s'est déroulée ce samedi à Bailleulmont. Dans l'assemblée, des fidèles peu habituels. Il y a presqu'un an, le 5 décembre 2017, le chanteur français Johnny Hallyday décédait.La chorale du village voisin, Bailleulval, a donc investi l'église pour reprendre des tubes de la star française."Johnny n'est pas mort tant que nous, ses fans, resteront vivants. Sa vie continue à travers nous", assure un des nombreux fans à s'être déplacé.Plus tard dans la soirée, la salle des fêtes était pleine à craquer, chose rare pour ce village de 200 habitants coincé entre Arras et Doulens. Al'intérieur, des fans venus de l'Aveyron, d'Alsace et de toute la région pour écouter Johnny Dems , l'un des sosies officiels de Johnny Hallyday.Pour Maud Dupon, qui a organisé la soirée, l'hommage est réussi. "Johnny est éternel", assure-t-elle, pleine d'émotion.Comme quoi, un an après sa mort, Johnny Hallyday continue de faire vibrer.