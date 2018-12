Balinghem : chaque hiver, trois frères transforment leur maison en pays de Noël

Balinghem : chaque hiver, trois frères transforment leur jardin en pays de Noël

Illuminations noël Balinghem 2018

Au coucher du soleil, leur maison s'anime de mille feux., pour être précis, soitEn treize ans, les frères Leleus ont fait de leur jardin de Balinghem un lieu incontournable de la région pour les amateurs de maisons illuminées."On a commencé y a une quinzaine d'années comme tout le monde" se souvient l'un d'entre eux. "On démarre avec une guirlande sur une gouttière, et après une, deux, trois, et après on se prend au jeu."Un jeu qui a pris de l'ampleur :– gratuitement – le jardin pendant la période de Noël.... Etcertaines années."Tout le monde qui vient avec les petits, ils disent 'Je suis venu pour mes petits, mais quand ils s'en vont, ils ont le même sourire que le petit. Pour nous, le plaisir, c'est ça !"Le jardin est visitable jusqu'au 7 janvier. D'autres maisons "illuminées" sont visitables dans la région. Nous en avions dressé une liste il y a quelques semaines.