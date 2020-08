Hermies : le corps sans vie d'un trentenaire découvert dans le canal

Suicide présumé

Des plongeurs de la brigade maritime de la gendarmerie de Calais et de la brigade fluviale de Noyon ont fouillé toute la matinée de ce mercredi 26 août le canal du Nord à Hermies (Pas-de-Calais), suite à la disparition signalée d'un homme de 38 ans, résidant dans la commune.Sa disparition avait été signalée la veille par un élu de Hermies, et était jugée inquiétante par les gendarmes, compte tenu de la fragilité psycologique de l'intéressé.L'homme avait été vu pour la dernière fois à proximité du cours d'eau, où son véhicule a été découvert sur le chemin de halage. Un chien-pisteur des militaires du PSIG d'Arras avait par ailleurs senti sa trace à cet endroit.Ce mercredi en milieu de matinée, le corps sans vie de la victime a été découvert au fond du canal par les plongeurs.Une enquête de gendarmerie devra déterminer les causes et les circonstances précises du décès. La thèse du suicide est à ce stade privilégiée.