"J’ai été négligent" : Jean-Paul Delevoye s'exprime, six mois après sa démission du gouvernement

Silence radio pendant six mois. Depuis sa démission du gouvernement, le 16 décembre, après une semaine de révélations sur ses activités et mandats non déclarés, l'ancien haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye s'exprime ce lundi dans les colonnes de La Voix du Nord.

INFO VOIX DU NORD. Jean-Paul Delevoye, sort de son silence six mois après sa démission : «Je n’ai aucune excuse à chercher» https://t.co/nW7ISm31Zz pic.twitter.com/weQGM0Y7an — LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) June 21, 2020

L'ancien maire de Bapaume (Pas-de-Calais) s'y confie sur ce "moment compliqué", qu'il compare à un "syndrome Bérégovoy". Pierre Bérégovoy avait été Premier ministre de François Mitterrand de 1992 jusqu'à son suicide, en 1993, après avoir été accusé de corruption. "À un moment donné, vous ne sortez plus de chez vous", a-t-il expliqué à nos confrères. "J’ai bâti ma vie sur la probité et, en trois minutes, vous perdez tout. Le traumatisme a été profond".

À ce sujet, la rédaction vous recommande Retraites : Jean-Paul Delevoye démissionne du gouvernement

"Je le répète, j’ai été négligent", ajoute celui qui n'exerce plus de mandat électif. "Je n’ai aucune excuse à chercher." Il exclut d'ailleurs un retour en politique, estimant que "la violence dont j’ai fait l’expérience était une façon de me dire de céder ma place".