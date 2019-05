Prison de Bapaume : une enquête ouverte après la découverte d'un engin potentiellement explosif dans une cellule

Joint par téléphone, le parquet d'Arras confirme l'ouverture d'une enquête mais se refuse à tout autre commentaire. C'est le journal Le Parisien qui a révélé ce dimanche qu'un détenu du centre de détention de Bapaume avait confectionné dans sa cellule un engin "qui avait toutes les apparences d’une bombe artisanale".L'engin a été découvert vendredi par les surveillants de l'établissement lors d'une fouille. Des démineurs sont intervenus sur place et le détenu, incarcéré pour des faits de droit commun, a été placé en quartier disciplinaire.Samedi, les gendarmes des brigades de recherches d'Arras et de Lille ont mené des perquisitions dans la cellule du détenu, où ils auraient découvert, selon Le Parisien, "des composants pour fabriquer un engin explosif et un manuel d’instructions pour fabriquer une bombe".L'enquête devra déterminer la nature exacte de l'engin, les motivations du détenu qui l'a confectionné et la façon dont il s'est procuré les composants.