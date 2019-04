VIDÉO. Bapaume : trois questions sur l'accident de manège qui a blessé cinq personnes

Que s'est-il passé ?

Accident de manège à Bapaume : "une scène surréaliste" pour le maire

Qui sont les victimes ?

Y a-t-il eu un défaut de sécurité ?

Vidéo FB Rapid'music

Que s'est-il passé dimanche après-midi à Bapaume pour que cinq personnes se retrouvent à l'hôpital ? On en sait (un peu) plus sur les circonstances de l'accident de manège qui a marqué une fête foraine de la commune, située à la lisière entre le Pas-de-Calais et la Somme.Peu avant 17 heures, le manège "Rapid Music" de type "chenille" de la Foire de printemps, installée sur la place Faidherbe s'est emballé : sans que l'on sache pour l'heure avec certitude s'il y a eu un déraillement, l'une des voitures du manège s'est quasiment retournée."J'ai vu une voiture se pencher sur l'avantet les personnes qui étaient dedans" raconte le maire de Bapaume Jean-Jacques Cottel, témoin de l'accident et qui décrit "une scène surréaliste".puisque tout le monde se précipite pour récupérer les siens, pour récupérer les enfants, et puis aussi pour porter secours bien entendu aux blessés qiu étaient en dessous du manège."Il y a eu, pendant plusieurs heures, un flou sur le nombre exact de victimes. Les pompiers avaient d'abord communiqué le chiffre de neuf blessés. France Bleu en dénombrait sept , et La Voix du Nord cinq Le bilan définitif fait bel et bien état de cinq blessés légers pris en charge :blessé à la bouche,, ainsi que trois adolescents.et ne comptent donc parmi les victimes de l'accident, et enfinont également été prises en charge.Ce lundi, seule la mère se trouvait toujours à l'hôpital.Une enquête a été ouverte à la compagnie de gendarmerie d'Arras pour déterminer les circonstances de l'accident, mais pour l'heure, aucune faille de sécurité n'a été mise en lumière. Let, souligne le maire, les responsables du manègeCi-dessous, une vidéo du manège en fonctionnement normal, prise en 2017.Les témoins sont actuellement entendus par la gendarmerie.