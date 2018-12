VIDEO. L'évêque d'Arras a célébré la messe de Noël pour les détenus de la prison de Bapaume

L'évêque d'Arras a célébré la messe de Noël pour les détenus de la prison de Bapaume

De la musique et des chants résonnent dans la salle polyvalente du centre de détention de Bapaume, ce 25 décembre.. Au coeur de la prison, une petitea été installée.L'évêque d'Arras s'est déplacé en personne pour dire qu', d'abord pendant la messe des hommes, puis celle des femmes. "Il faut apporter un peu de joie, un peu de lumière, un peu d'espérance à ces personnes. Sans doute, il y a eu, mais tout est possible pour eux demain paret la paix qui nous est donnée", assure Monseigneur Jean-Paul Jaeger.Des mots qui ont su toucher les détenues, souvent condamnées à de longues peines. Elles sont une vingtaine a assister à cette messe de Noël, pourau centre de détention. "Ca nous permet d'avoir de la joie, de la bienveillance et du partage entre nous et sans le regard des autres. On peut", explique une détenue.Célébrer Noël pour ne pas se retrouver "à la marge de la société", reprend une autre détenue. Un événement qui se fête. "On est en liberté là et c'est ce que je leur ai dit : s'ils ne sont pas libres dans leur corps,. C'est la liberté de prier", assure Christine Ringo, l'aumônier du centre de détention de Bapaume.Le centre de détention de Bapaume accueille: 500 hommes et 100 femmes. Et cette année comme les précédentes, l'évêque d'Arras a voulu leur faire partager le temps d'une heure