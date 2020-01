Basket : Christian Monschau, nouvel entraîneur de l'ESSM Le Portel

Christian Monschau s’engage avec Le Portel. Jacky Périgois redevient premier assistant du coach. pic.twitter.com/jKpLlzcGPt — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) January 28, 2020

Troisième entraîneur de la saison pour l'ESSM : le club a officialisé ce mardi 28 janvier l'arrivée de Christian Monschau à la tête de l'équipe engagée en Jeep Elite. Après avoir coaché Gravelines de 2008 à 2017, l'Alsacien de 61 ans venait de quitter le SLUC Nancy début janvier au bout d'une saison et demi. Dans un communiqué , Le Portel dit vouloir profiter de "son expérience" et d'une "nouvelle vision du jeu".En décembre, le retrait d'Eric Girard, qui se concentre désormais sur le poste de manager, était présenté par le club comme une décision prise "de son propre chef" et "momentanément". Coach principal de l'ESSM depuis 2012, il était à l'oeuvre du maintien en Pro B et de l'accession, il y a quatre ans, à la Jeep Elite. Il avait été remplacé par son assistant Jacky Périgois.Selon le club, "l'électrochoc attendu ne s'est pourtant pas produit". Quatorze journées restent à jouer d'ici la fin du championnat et Le Portel se trouve en dernière place du classement . L'équipe est sur une série de neuf défaites de rang, après une dernière victoire le 22 novembre contre Boulazac (97-88)."Mathématiquement, le maintien est toujours possible", veut croire le club, alors qu'une réforme du championnat impliquera à l'issue de la saison la descente de trois clubs en Pro B. Le prochain match aura lieu au Chaudron ce vendredi 31 janvier. Ce sera face à Cholet.