Basket : Le Portel défie Bourg-en-Bresse, le match en direct sur France 3 Hauts-de-France dès 13h45

Le club du Pas-de-Calais, 10e sur 18 engagés, tentera de battre Bourg-en-Bresse, 6e, sur le parquet du club de l'Ain, pour la 33e journée de la Jeep Elite, ce samedi 1er mai.

Le match est important pour ces deux candidats à l'accession aux playoffs. Le Portel a bien besoin d'une victoire pour espérer grimper sur l'une des huit premières places qualificatives, Bourg-en-Bresse également pour garder sa 6e place. L'ESSM (Étoile sportive Saint-Michel Le Portel Côte d'Opale), qui n'a jamais été champion de France, est sur une bonne dynamique. Lors de ces six derniers matches, le club en a gagné quatre et perdu deux. Il lui en restera encore sept à disputer après celui-ci et le prochain sera contre Nanterre le 4 mai.

L'autre club du Nord Pas-de-Calais engagé dans la compétition, Gravelines-Dunkerque, affronte Nanterre à 18 heures, samedi 1er mai.

Pour rappel, après les 34 matches de la saison régulière, les huit meilleures équipes sont qualifiées et s'affrontent en mode tournoi : quarts de finale au meilleur des trois manches, puis demi-finales et finale au meilleur des cinq manches. L'équipe victorieuse de la finale est désignée championne de France. L'année dernière, à cause de la crise sanitaire, la saison avait été arrêtée. Pour trouver un champion de France, il faut donc remonter à 2018-2019 : cette année-là, c'est l'ASVEL qui avait été sacré.

Le match est visible sur France 3 Hauts-de-France dès 13h45 ou sur le player vidéo ci-dessous.