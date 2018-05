Baie d'Authie - Berck-sur-Mer : deux personnes et leurs chiens isolés par la marée

C'est vers 18h55 vendredi, que le CROSS Griz-Nez a été alerté de l'isolement par la marée en Baie d'Authie de deux personnes, avec leurs chiens.



Immédiatement, le club nautique "Les Sternes" à Berck-sur-mer, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) 62, et la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) de Berck-sur-Mer ont été engagés pour leur venir en aide.



20 minutes après l'alerte, le canot de la SNSM a pu récupérer les deux personnes saines et sauves, avec leurs deux chiens. Elles ont été prises en charge à leur retour sur la terre ferme par les pompiers.