Berck : l'avocat de l'incendiaire présumé de Calot demande sa libération pour des questions d'odeurs

Berck : l'avocat de l'incendiaire présumé de Calot demande sa libération pour des questions d'odeur

Demande de remise en liberté

Lese retrouve pointé du doigt dans l'affaire des. "On a mis en évidence par le passé des, donc ce bâtiment esté", explique Me Hervé Krych, l'avocat du jeune homme mis en examen pour les incendies de l'Institut Calot. "Le seul espace qui est occupé aujourd'hui,, nos clients..."C'est donc unqui est recherché autour des conditions de détention, lors des garde-à-vues berckoises. "A Berck, les geôles sont vieilles, archaïques. Dans ces conditions, lorsqu'on se retrouve pendant une dizaine d'heures,", renchérit l'avocat.L'agent de sécurité, détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse,. Mais le Parquet de Boulogne-sur-Mer a indiqué avoirprononcés lors de la garde-à-vue."Le parquet adans le cadre de ces procédures, mais la défense l'est tout autant...", avance Me Hervé Krych. "Vous avez une thèse et une antithèse proposées au juge, lui va faire la synthèse.et si l'ensemble des procès-verbaux de garde-à-vue sont annulés parce que les conditions ne sont pas jugées humaines,."L'avocat boulonnaisDeux dossiers sont toujours ouverts dans cette affaire : un concernant les, l'autre sur lequi menaçait des salariés de l'institut Calot.