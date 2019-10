Berck-sur-Mer accueille ce week-end le Beach-Cross, 1ère épreuve du championnat de France sur sable

15 000 à 20 000 mètres cubes de sable déplacés

Les engins préparent depuis quinze jours le circuit du Beach-Cross / © Isabelle Girardin





Entre 50 000 et 60 000 visiteurs attendus

Des engins qui préparent bosses et virages sur la plage de Berck / © Isabelle Girardin

Beach-Cross Berck Octobre 2018

France 3 Hauts-de-France - Reportage de Laurent Navez/Emmanuel Quinart/Tonio Da Fonseca

"C'est nous qui démarrons le championnat, la seule épreuve qui se déroule par manches. Le circuit est très condensé et pour le public c'est facile de suivre la piste. C'est une remise en jambes", se réjouit Jean-Marc Brodbeck, l'organisateur de l'épreuve. Pour ce premier rendez-vous de la saison du Championnat de France des sables , 630 pilotes sont inscrits : Milko Potisek, Camille Chapelière, Steve Ramon et bien d'autres seront là. Douze départs de course samedi, et douze départs dimanche pour des manches de vingt à vingt cinq minutes plus un tour.Pour accueillir ce ballet de motos, trois engins préparent le terrain depuis quinze jours : "On part d'une plage plate et depuis quinze jours, on fait des pâtés, des bosses et des virages", explique Jean-Marc Brodbeck. "Une préparation qui mobilise une trentaine de personnes de 6 heures à 20 heures", rajoute Francis Senet, responsable des sports et de l'événementiel à la ville de Berck.Selon l'organisateur, le tracé cette année est un peu plus technique que d'habitude. Les virages ont été accentués pour ralentir la vitesse et donner toute l'expression du pilotage. Même si Jean-Marc Brodbeck dit avoir commandé une belle météo, le vent reste l'ennemi numéro de l'épreuve. Une manifestation au succès désormais reconnu puisque chaque année entre 50 000 et 60 000 visiteurs se retrouvent sur l'esplanade. Une fête gratuite "aux retombées économiques importantes pour la ville", rajoute le responsable des sports.Quads, moto et public sont donc attendus ce week-end pour ce premier rendez-vous de la saison . Un championnat de France sur sable qui compte sept épreuves, la dernière étant l'Enduropale du Touquet les 1et 2 février 2020.