Berck-sur-Mer : une dizaine d'incendies à l'hôpital Calot, évacuation en cours

Des lettres de menace

Uneont été déclenchés àce vendredi midi. Les pompiers, appelés vers 12h30, sont toujours sur place pour maîtriser", indiquent les pompiers. Mais par mesure de précaution, les secours ont. Unesont en ce moment amenées vers la sortie de l'établissement.



L'opération des pompiers est toujours en cours. "Les personnes n'ont toujours pas été interpellées", précisent les soldats du feu. On ignore pour le moment les motivations des pyromanes. Mais ces incendies pourraient être en lien avec les lettres de menaces reçues par l'établissement. Depuis octobre, un corbeau envoie des messages de dénonciation et de menaces à une vingtaine de salariés de l'institut Calot et à son directeur général.



Un corbeau fait chanter l'Institut Calot de Berck-sur-Mer



Le 28 janvier dernier, un premier incendie s'était déclaré à l'Institut Calot. Deux jours plus tard, rebelotte. Une enquête a été ouverte pour trouver les incendiaires.