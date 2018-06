A Berck-sur-Mer, l'engagement sans failles des sauveteurs de la SNSM

Une vingtaine d'interventions par an

Manque de moyens

Le calme et la grandeur de la, vaste étendue de sable, réputée pour: un espace surveillée de près par les sauveteurs en mer de la, ils sont 25, tous bénévoles. Ils sontDimitri Letanneur, lui, est sapeur pompier professionnel. "Je suis berckois et j'ai étéj'allais à la plage avaec mes parents, surtout avec ma mère, donc ça m'a donné envie, quand je voyais les sauveteurs, de m'intégrer pour pouvoir effectuer la sécurité sur la plage", témoigne Dimitri Letanneur, sauveteur en mer.En moyenne, ces sauveteurs font uneet s'entrainent régulièrement. Ce jour là : simulation d'un repêchage. Les gestes sont synchronisés. Enla victime est mise hors de danger."Il y a des réflexes deet pour ça l'entraînement est nécessaire", explique Jean Marc Lamblin, sauveteur en mer. "Il faut savoir coordiner toute l'équipe, savoirSi l'engagement des bénévoles est total,. Elle reçoit chaque année 1800€ de subvention Mais ses besoins se chiffrent à 20 000€. Alors pour s'en sortir, il faut trouver des solutions."On a organisé des financements participatifs sur internet, on fait des calendriers chaque année... Sans les dons c'est pas possible", explique Guy Lardé, président SNSM Berck-sur-mer. "Le matériel, il faut l'entretenir, il y a du matériel à remplacer chaque année..."il y a un an, ils ont pu financer ce petit local avec une douche, de quoi sêcher leurs vêtements. Un gain de confort. "On avait un vieux mobile-home qiu était, et on est partis avec une équipe interne pour."Cette année,. Un demi siècle d'engagement et de passion au service du sauvetage en mer.