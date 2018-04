Berck-sur-mer : le plus grand cerf-volant du monde a volé dans un magnifique ciel bleu

48 m de long, 27 m de large, voici le plus grand cerf-volant du monde. Ce mercredi, il a volé dans le ciel bleu deIl ne ressemble pas à un cerf-volant classique. Rectangle, massif, il faut beaucoup de patience et une vingtaine de personnes pour le faire voler. Ce mercredi, plusieurs fois, des tentatives ont échoué.Ce cerf-volant hors-normes appartient à une équipe venue du Koweit. Déjà, lors des éditions précédentes des Rencontres internationales de cerfs-volants, cette équipe avait fait voler un engin géant. Cette fois, il est encore plus grand.Il est décoré d'un planisphère et d'un message international pour la défense de l'environnement. Il est l'une des attractions de l'événement berckois qui dure jusqu'à dimanche prochain. Il devrait être de sortie plusieurs fois d'ici-là.