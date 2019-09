Berck-sur-Mer : les premières Foulées naturistes sont finalement annulées

Rendez-vous dans "quelques mois"

L'événement était attendu et avait été largement suivi sur les réseaux sociaux. Mais les premières foulées naturistes de Berck n'auront pas lieu ce 22 septembre, comme c'était prévu. "Nous sommes désolés, nous devons annuler à regret la manifestation prévue pour des raisons administratives", ont annoncé les organisateurs sur Facebook Ces derniers ont semble-t-il été quelque peu dépassés par "la lourdeur des autorisations nécessaires à obtenir pour organiser un tel événement". Et peut-être aussi par le succès annoncé de la manifestation. "Au début, on pensait avoir du mal à rassembler 10 personnes", nous avait confié fin août l'organisateur Philippe Lehembre, qui avait finalement décidé de limiter ces Foulées naturistes à 60 inscriptions.Si c'est raté pour cette fois, rendez-vous est donné au printemps ou à l'été 2020. "La première édition des Foulées Naturistes de Berck doit donc être repoussée de quelques mois, nous espérons bien reprogrammer la course à la prochaine belle saison. Nous espérons quand même que vous nous suivrez dans cette belle aventure. Nous vous tenons au courant des suites du projet". ont annoncé les organisateurs.