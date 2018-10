Berck-sur-Mer : sauvetage d'un kite-surfer en difficulté

Un kite-surfer en difficulté au large de Berck-sur-Mer samedi après-midi a dû être secouru en mer, a-t-on appris auprès du CROSS gris-Nez. L'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale a été mobilisé sur l'opération, mais c'est à bord 'un jet-ski des pompiers que l'homme a finalement été ramené sur terre, sain et sauf.



Dans le même temps, trois autres kite-surfers, eux aussi en difficulté dans une mer agitée, ont dû être pris en charge au large des côtes normandes.



La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord tient à rappeler que pour profiter de la mer en toute sécurité les usagers doivent respecter quelques consignes simples :



- s'informer sur les conditions météorologiques: courant et marées;

- connaître son matériel pour la pratique des loisirs nautiques;

- connaître son niveau de pratique, son état de santé et de fatigue;

- savoir évaluer ses possibilités sans prendre de risques inutiles;

- ne pas abandonner de matériel sur la plage qui entraînerait de fausses alertes;

- signaler tout abandon de matériel.

Si vous êtes victime ou témoin d'un accident en mer composez le 196.