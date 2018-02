Berck-sur-Mer : le suspect de l'incendie de l'hôpital Calot est revenu sur ses aveux

On a senti qu'il reprenait toute son énergie

Des "fausses vérités"

C'est un revirement aussi rapide qu'inattendu que décrit Hervé Krych, l'avocat de l'homme soupçonné d'être à l'origine de la dizaine d'incendie qui ont touché l'hôpital Calot à Berck-sur-Mer , vendredi 9 février.Dimanche soir, alors qu'il venait le matin même de reconnaître une partie des faits , l'homme âgé de 29 ans"C'est arrivé juste après le débat devant le Juge des libertés et de la détention" raconte MKrych., "en pénétrant dans la voiture qui devait l'emmener à la maison d'arrêt de Longuenesse, juste au moment de s'asseoir, il m'a dit : 'Maître, il faut qu'on étudie les registres de main courante, les vidéos, les listings, l'enclenchement des portes'""On a senti qu'il reprenait toute son énergie" confie l'avocat qui dit avoir vu un "Vendredi, au moment des départs de feu, MKrych assure que son client était bien sur place,"Il est intervenu sur les feux qui avaient été déclenchés."Ce serait donc fatigué par "une journée d'intervention, puis une première période de garde à vue, prolongée samedi . Ces conditions difficiles ont conduit à" explique l'avocat.Le suspect aurait avoué les faits, mais se serait rétracté en comprenant qu'il serait placé en détention provisoire pendant quatre mois. "Il s'est senti trahi" assure MKrych."On aurait pu le passer en comparution immédiate, mais on va prendre le temps d'étudier" assure-t-il aujourd'hui. "On va solliciter des actes d'expertise, des reconstitutions, des analyses."Le suspect,"depuis 10 ans" e, n'a pas de casier judiciaire. "Il y a une possibilité de remise en liberté" veut croire Hervé Krych.