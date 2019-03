Berck : programme, nouveautés... Ce qu'il faut savoir sur les rencontres internationales de cerfs-volant, en avril

1. Le programme

Cerf volant de berck sur mer ⚠️⚠️Info dates ⚠️⚠️ Bonjour les cerfs-volants de Berck sur-mer se dérouleront du 6 au 14 avril 2019 vous pouvez dès maintenant réserver votre séjour parmi nous. Petit plus ils se dérouleront...

2. La nouveauté

3. Comment s'y rendre ?

Les 33e rencontres de cerfs-volant se dérouleront du samedi 6 au dimanche 14 avril,! Chaque jour, dès 10h, des vols libres de cerf-volants auront lieu. L'occasion de rencontrer: de Chine, des États-Unis et même d'Australie. Cette année en revanche,annonce François Goudeau, directeur de Berck événements loisirs Côte d’Opale à La Voix du Nord : "Ça va pousser les équipes à se lâcher,".Puis de 14h à 18h, ce sera aux délégations internationales de dévoiler leurs plus belles créations. En 2018, les Kowétiens avaient fait voler le plus grand cerf-volant du monde . Comme les années précédentes, il y aura aussi. Parterres de fleurs, moulins à eau, personnages, animaux... Une vingtaine de passionnés présenteront leurs plus belles réalisations sur la plage de Berck. Au programme également :: tout ce qu'il faut pour devenir un grand pilote de cerf-volant !Le thème de cette nouvelle édition sera. Les organisateurs promettent "un voyage féerique à traversmais aussi un voyage culturel grâce à plus devenus des quatre coins de la planète".Et la nocturne, qui se tiendra le samedi 13 avril dès 21h, rentre pleinement dans ce thème ! Vous pourrez y rejoindreoù défileront voie lactée de méduses,ou encore le majestueux char de l'Océanis. La balade s'achèvera avec le traditionnel "vol de nuit" et. Le programme complet est à consulter ici En voiture, il est. L’esplanade Parmentier étant coupée à la circulation sur une grande partie, il est fortement déconseillé de s’aventurer en voiture dans le secteur de l’Esplanade.Il suffit d'emprunter l'A16 et de prendre la sortie 25, direction Berck. "En raison des travaux au niveau du passage à niveau de Rang-du-Fliers, nous vous conseillons de prendre les sorties 24 (Rue) ou 26 (Le Touquet) de l'A16", précisent néanmoins les organisateurs. Vous pourrez ensuite vous stationner aux. Le plan des stationnements est à télécharger ici En train, empruntez la, avec arrêt à la Gare de Rang-du-Fliers. Là, des cars vous emmèneront jusqu'au festival. L'accessibilité aux moyens de transports et au festival est