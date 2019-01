Décès du chirurgien Yves Cotrel, figure de l'Institut Calot de Berck-sur-Mer

"Instrumentation CD"

Un traitement toujours étudié

Le chirurien, grande figure du monde médical, est mort ce matin à Paris. Spécialiste de la scoliose, il a travaillé pendant près de trente ans à l'institut Calot de Berck-sur-Mer, alors qu'il était arrivé à l'origine pour un stage qui devait durer quelques semaines.Il s'y passionne pour le traitement chirurgical des déformations de la colonne vertébrale et marque le monde médical grâce à un traitement pour réduire les scolioses.Utilisée pour la première fois en 1983, "" (pour Cotrel-Dubousset), qu'il avait mise au point avec le chirurgien orthopédiste Jean Dubousset, "a été implantée à ce jour chez plus de deux millions de patients dans le monde", a souligné la Fondation Cotrel.Acteur majeur dans la prise en charge des malades, c'est dans un atelier de réparation de fauteuils roulants de Berck que le chirurgien met au point du matériel orthopédique. Comme le rappellent nos confrères de la Voix du Nord, ce petit atelier est devenu depuis la fin des années 50, la Sofamor et connaitra un étonant développement international, au point d'être, aujourd'hui encore, utilisé et étudié dans les facs de médecine.Chirurgien de renom, Yves Cotrel cesse d'opérer en 1977, suite à des problèmes cardiaques. Le chirurgien crée en 1998 la fondation Cotrel, sous l’égide de l’Institut de France.Père de Philippe Cotrel, ancien maire du Touquet de 1995 à 2001, Yves Cotrel avait été fait citoyen d'honneur de la ville de Berck-sur-Mer. Ses obsèques auront lieu ce samedi à Dinan, la ville de Bretagne qui l'a vu naitre.