Draguer la Baie d'Authie, la nouvelle solution pour lutter contre l'érosion ?

Réensablement du bois de sapins en baie d'Authie

Un dragage inscrit dans un projet global

Les délégués de la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois - CA2BM - donnent leur feu vert àC'est une nouvelle opération de protection contre l'érosion au bois de sapins à Groffliers, en Baie d'Authie.est depuis plusieurs années soumise à une forte érosion, avec. Le lit de l'Authie se déplace au gré des mouvements de sable, des tempêtes et des grandes marées. De nombreuses opérations se sont succédées. La dernière : un rechargement régulier de 35 000 mde sable, prélevé sur la plage de Berck et acheminé sur place par camion.Un comité de suivi a été mis en place fin décembre pour trouver une solution plus pérenne et accélérer les procédures.Ici,Ces travaux sont estimés. Mais associé à ce dragage, "un énorme tube géo-textile rempli de sable pourrait aussi être implanté face au Bois de Sapin. C'est du moins l'une des hypothèses envisagées, les études sont toujours en cours" selon Daniel Moitel, président de l'association SOS Baie d'Authie.Dans les prochaines semaines, après le comité de suivi du 14 mars, un appel d'offre pour choisir le groupement d'entreprises sera lancé.





Plages qui rétrécissent, falaises qui se morcèlent...

que l’on retrouve sur toutes les côtes maritimes. Ce que l’on appelle le trait de côte, c’est à dire la limite entre la terre et la mer, n’est donc pas quelque chose de figé mais plutôt une ligne en mouvement au fil du temps.En Baie d’Authie, l’érosion entraîne un rétrécissement du cordon dunaire et un recul du trait de côte. On y redoute actuellement la création d’une brèche qui, sans le cordon dunaire, risque decela signifierait le déversement d’eau salée sur les terres agricoles, rendant les sols infertiles. On estime que le trait de côte a reculé de 245 mètres depuis 1965.Les terrains, situés dans l’arrière-pays, se trouventÀ chaque saison, ses nouveaux travaux de rechargement en sables quiEn attendant de trouver une solution pérenne, si c'est possible...