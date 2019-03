Une explosion en baie de Somme provoque un tremblement de terre jusqu'à Berck-sur-Mer

[1/2] Du 18/02 au 7/03 une opération internationale de #guerre des #mines a lieu en #Manche et est assurée par des bâtiments de guerre de l’#OTAN appartenant au Standing @NATO Mine CounterMeasures Group 1 (SNMCMG1) dans le cadre de la mission Historical Ordnance Disposal (HOD) pic.twitter.com/Jo4bl5nPjo — SGMer (@SGMer) 25 février 2019

Pas de tsunami ni de raz-de-marée à l'horizon, mais una été enregistré ce vendredi 1er mars en baie de Somme, au large du Tréport. La secousse s'est produite autour de 13h05 et elle a étéSelon les premières données recueillies par le Réseau national de surveillance sismique (Rénass) , il s'agirait d'une explosion dont l'épicentre a été localisé à 10 km de profondeur, à une latitude de 50,21° et une longitude de 0,91°. Elle proviendrait d'unedans la Manche, selon le secrétariat général de la mer.Mais pas de panique : la secousse estou même des mouvements d'eau dangereux pour les populations locales. Et si ces événements restent rares dans les Hauts-de-France, la Picardie a tout de même connu quatre séismes en 30 ans . Les plus forts ont été enregistrés à Hennebont en 2002 et Rambervillers en 2003 avec. Donc pas de record pour cette fois.