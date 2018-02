L'hôpital Calot de Berck a reçu de nouveaux messages de menaces du corbeau ce week-end

Le même corbeau

Pas de problèmes de sécurité

Il a démontré tout le contraire de ce qu'il affirme.

Un nouvel élément qui confirme queetqui menace le personnel depuis octobre sont bienCe week-end, le directeur de l'Institut Calot, Benoît Dolle, gère la situation de crise qui suit la dizaine d'incendies provoqués vendredi. Le personnel et les patients ont du être évacués. Pendant ce temps, un de ses employés, pompier volontaire engagé en tant qu'agent de sécurité, est placé en garde à vue. C'est à ce moment là que Benoît Dolle"C'était des, qui venaientque tous les autres", indique le directeur. Les autres, ce sont les textos envoyés à Benoît Dolle mais aussi à d'autres membres du personnels depuis le mois octobre. Des, qui a réussi pour le moment à resteret insaisissable."Par rapport à avant, la, indique Benoît Dolle. "Mais sur le fond, c'est le même style et le même propos. La personnej'imagine en réaction aux incendies survenus plus tôt", souligne le directeur.Ces messages confirment a priori que le jeune pompier volontaire arrêté vendredi à Berck. "Franchement,", indique Benoît Dolle.En revanche, la surprise n'a pas été totale lors de l'arrestation de l'agent de sécurité mis en examen pour. "qui avait accès à différents locaux de l'établissement", précise le directeur. "Après, on est toujours surpris, comme un voisin qui apprend que son voisin est un criminel. Mais bon, ce jeune hommeAlors quece mardi matin en remettant en cause ses aveux, la défense de son avocat était jusqu'alors basée sur une idée : il aurait agit pourde l'établissement en matière de sécurité.", réplique Benoît Dolle. "D'abord parce qu'en faisant ce qu'il a fait, enfin si c'est luil'Insitut a résisté à des chocs de très grande ampleur et il n'y a pas eu de blessés. Ensuite, ni moi, ni mes collaborateurs, ni ses supérieurs directs ne l'avons jamais entendu faireLe suspect est, malgré le fait qu'il soit revenu sur ses aveux face à son avocat, dimanche soir.