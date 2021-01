Jean-Christophe Macquet sort son 22ème roman : "C'est pas mal, c'est presque 22 ans de travail et d'écriture"

"Le dernier ouvrage s'intitule Calcio, l'art du ballon rond. C'est un livre particulier car j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et c'est dans un genre littéraire très singulier, l'uchronie", détaille Jean-Christophe Macquet, auteur de la Côte d'Opale depuis presque un quart de siècle.

22ème roman de Jean-Christophe Macquet publié en décembre • © JC Raczy

Ce nouveau roman édité chez ECE-D se déroule au début du 16 ème siècle, et deux événements vont bouleverser le cours du temps, explique l'auteur : "D'abord la peste noire ne va pas tuer 30 à 50 % de la population mais 90 %. et puis un siècle plus tard, toute l'Europe est envahie par les Mongols..." Ainsi va l'uchronie, la réécriture de l'Histoire à partir d'événements bien réels. C'est imaginer que l'Histoire se serait déroulée autrement et à partir de là, l'auteur laisse libre cours à son imagination.

Le calcio, ancêtre des sports collectifs

Dans ce roman, à la dimension historique, Jean-Christophe Macquet a rajouté un pan sportif : "Dans ce contexte médiéval, j'ai voulu rajouter une touche sportive. D'où ce titre. Le calcio est un jeu de ballon inventé en Italie à la fin du Moyen Age. Deux équipes de 27 joueurs s'affrontent, le but étant d'aller mettre le ballon dans un filet du camp adverse. Et attention tous les coups sont permis ! J'ai toujours été passionné par le Moyen Age même si j'ai baroudé un peu dans toutes les époques".

Jean-Christophe Macquet, auteur de nombreux romans ayant pour décor la Côte d'Opale • © JC Raczy

Bien sûr nous ne dirons rien du dénouement de cette partie de calcio, où le personnage principal est un Génois. Selon l'auteur, les retours des premiers lecteurs sont bons :" Le plaisir de l'écriture est lié à celui de la découverte du lecteur. Et en ce moment, il y a un vrai besoin d'évasion". Le 23 ème roman du prolixe auteur est presque achevé mais le thème reste secret.