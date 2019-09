Magie, vent et découvertes ... Revivez les Rencontres internationales de cerfs-Volants de Berck-sur-Mer avec Kamini

Berck-sur-Mer, un tour du monde en cerf-volant

Dimanche 15 septembre à 12h55

Les gens des Hauts sont à Berck-sur-Mer et font un tour du monde en cerf-volant / © France 3 Hauts-de-France

J’avais fabriqué un cerf-volant pour mon bébé de deux mois qui n’en avait rien à faire, explique Gérard Clément. Moi, ça m’a passionné et ça a été un changement de vie total puisque maintenant, j’en ai fait mon métier.

Berck-sur-Mer, un tour du monde en cerf-volant / © France 3 Hauts-de-France

Démonstration de vol avec l'équipe des Cerfs-Volants Folies

Les gens des Hauts, une émission réalisée par Didier Cappelmans

Ce n’est que de la récupération, nous dit-il, ce sont des bouteilles qui, au lieu d’aller à la poubelle, sont récupérées pour créer un jardin enchanteur.

Kamini souffle sur les moulins des jardins du vent

C’est ce qu’on recherche, tout ce qui est poésie. Ce sont toutes les couleurs, pour faire une poésie de couleurs. J’adore Berck !, dévoile Jean-Claude Anquier.

Kamini s'envole avec les cerfs-volants de Berck-sur-Mer

Le cerf-volant de l'équipe du Koweït à Berck-sur-Mer

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants Toutes les infos des 33e Rencontres internationales de Cerfs-Volants sont par ici.

Si vous avez envie de découvrir Berck-sur-Mer, c'est par là.

Pour lancer un cerf-volant sur les plages de berck en 2020, ce sera du 11 au 19 avril !

Une pincée de vent et un peu d’enchantement, voilà un ballet étonnant… Alors, levez les yeux et apercevez dans le ciel d’immenses nounours acidulés, une bande de pieuvres multicolores et quelques monstres vaporeux…Vous êtes à Berck-sur-Mer, aux 33Rencontres internationales de cerfs-volants.Présenté par Kamini Réalisé par Didier CappelmansAvec sa bande de passionnés et depuis plus de 33 ans, Gérard Clément organise les Rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-Mer.Depuis, ils sont plus de 500 cerfs-volistes du monde entier à venir chaque année faire preuve de dextérité.Les chorégraphes du ciel, Lucie Dolbecq et Jérémie Maton font partie de l’équipe Cerfs-Volants Folies . Venus de Ouistreham (Normandie), les six cerfs-volistes sont devenus en 2016, champions de France et vice-champions du monde. Ils nous font découvrir leurs techniques d’entraînement pour faire danser leurs cerfs-volants. Démonstration !Rêvons un peu grâce aux Jardins du vent, un endroit féerique où fleurs bricolées et tendres messages émerveillent petits et grands. Un peu de colle, une paire de ciseaux et beaucoup d’inventivité ... voilà ce à quoi Jean-Claude Anquier s’occupe toute l’année.L'artiste fabrique des objets magiques "100 % recyclables" à la portée des enfants et pour l’imaginaire de tous.Et ce faiseur de vocations embarque avec lui, petits et grands, pour faire pousser ses fleurs en plastique. Rencontre !Autre créateur, découvrons Michel Gressier, plasticien et peintre, qui crée des cerfs-volants colorés en forme de bol ou de couronnes. Il apprend à Kamini comment chuchoter des messages au vent. S’envoleront-t-ils au grès des bises ?Emporté par le mistral, Kamini tombe nez à nez avec des cervolistes du monde entier. Sarath Kingsley, de l’équipe australienne, a parcouru plus de 15 000 kilomètres pour venir jusqu’ici. C’est un lieu merveilleux pour faire du cerf-volant, raconte-t-il.Le voyageur Abdulrahman Alfarsi de la joyeuse équipe du Koweit nous accueille sous sa tente et nous explique son amour du vent. Nous venons ici chaque année depuis 14 ans. Le festival de cerfs-volants est étendu sur plus d’un kilomètre et demi, c’est un très grand espace de jeu et tout le monde nous connait ici, car notre cerf-volant est le plus long du monde.