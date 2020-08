Motocross : le Beach Cross de Berck-sur-Mer est annulé

Entre 60 000 et 80 000 spectateurs

Elle devait être l'épreuve d'ouverture des championnats de France de sable 2020, mais "après de nombreux échanges avec la mairie de Berck-sur-Mer", le Touquet Auto-Moto, club organisateur du Beach Cross de Berck-sur-Mer a "pris la décision d'annuler l'événement en raison des contraintes liées à la crise sanitaire."Dans son communiqué partagé ce mercredi 26 août, le club justifie cette décision : "Après avoir longuement étudié différentes modalités d'organisation, il apparaît impossible de faire respecter, en cœur de ville, l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, en vigueur jusqu'au 30 octobre prochain."De fait, le début du championnat de France des sables 3AS Racing est repoussé au 24 et 25 octobre et l'épreuve de la Ronde des Sables de Loon-Plage.Le Touquet Auto-Moto rappelle que chaque année, le Beach Cross de Berck-sur-Mer accueille "entre 60 000 et 80 000 spectateurs durant le week-end dont plus de 600 pilotes venus de toute la France et d'Europe."Les pilotes déjà inscrits à l'épreuve via leur engagement à l'ensemble du championnat seront intégralement remboursés.