Le plus grand message du monde sur la plage de Berck ?

A l'occasion de la sortie de son deuxième single et pour marquer à sa façon la fête de la musique, le duo Baret Explorers va tenter de battre le record du monde du plus grand message sur le sable, ce dimanche 21 juin à Berck.

Le duo composé du Tahitien Heimanu et de la chanteuse originaire de Groffliers (près de Berck) a appelé ses fans via les réseaux sociaux à venir les rejoindre rateaux et pelles à la main pour tracer un immense message sur 10 000 mètres carrés.

L'événement se déroulera à marée basse entre 8 h et 10 h. Près de 200 personne sont déjà répondu à l'appel pour relever ce défi éphémère.

Il y a quelques jours le duo a sorti un premier titre « Two souls in a box » dont le clip a été tourné à Berck, une chanson inspirée du confinement.