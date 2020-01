Tropicalia : le projet avance à Berck malgré le recours gracieux déposé par les écologistes contre la serre tropicale

Aujourd’hui nous accueillons parmi nous les 20 ambassadeurs/rices de @TropicaliaOpale! Avec 300 participants au départ le 31 octobre dernier, ces 20 hommes et femmes passionnés nous accompagnerons dans les moments clefs du projet jusqu’à son ouverture et au-delà! #VivaTropicalia — Ambassadeurs Tropicalia (@AmbsdrTropiOpal) December 25, 2019

Le recours gracieux des écologistes pourra-t-il empêcher la construction de la serre tropicale ?

Quel est le programme de Tropicalia pour l'année prochaine ?

Le projet avait été présenté en mars 2018.

Tropicalia, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Tropicalia est un projet de serre tropicale de deux hectares. La température maintenue toute l'année entre 26 et 28 degrés celsius permettra la présence d'une biodiversité végétale et animale exceptionnelle.



Où ? La serre verra le jour sur le champ Gretz, près de Berck , précisément sur les communes de Verton et Rang-du-Fliers.



Quand ? Si les travaux débuteront au printemps prochain, l'ouverture est programmée pour 2022 .



Combien ? Le projet est chiffré à 50 millions d'euros. L'argent proviendra en grande partie d'investissements privés. Il prévoit d'accueillir 500 000 visiteurs annuels et de créer une cinquantaine d'emplois.

C'était le cadeau de Noël de Tropicalia. Le 25 décembre dernier, les responsables du projet dévoilaient leur dernière technique de communication : la nomination de 20 ambassadeurs pour promouvoir la future serre tropicale dans la région.Cette nouvelle avancée a eu lieu quelques jours après le dépôt d'un recours gracieux par une association d'écologiste contre un projet "en déphasage complet avec les exigences de limitation du gaspillage des ressources naturelles, gaspillage des sols en particulier, ressources non renouvelables", selon Mariette Vanbrugghe, Présidente du GDEAM-62.Le 19 décembre dernier, les écologistes de GDEAM-62 envoient à Cédric Guérin, le porteur du projet, ainsi qu'aux maires de Verton et Rang-du-Fliers, qui ont délivré le permis de construire pour Tropicalia sur leurs communes respectives, un recours gracieux.Ce recours demande l'annulation du permis de construire et donc l'abandon du projet. Légalement, il n'est ni suspensif ni soumis à une décision de justice. Pour que l'affaire aille plus loin, il faudrait que GDEAM-62 dépose un recours contentieux dans un délai de deux mois et que le tribunal administratif s'en saisisse.Concrètement,sur le champ Gretz. Ses destinataires n'ont d'ailleurs pas cédé aux demandes : "Le GDEAM nous demande de revenir sur notre décision. Je leur ai répondu qu’il n’en était pas question", a réagi Claude Coin, maire de Rang-du-Fliers, chez nos confrères de La Voix du Nord Alors que l'ouverture était prévue pour 2021, une cavité découverte sur le terrain a forcé les architectes à déplacer la serre de 30 mètres sur les plans et à la faire pivoter. Cet imprévu retarde l'ouverture qui aura lieu en 2022.Maintenant que le permis de construire est validé, les travaux vont débuter au printemps et se poursuivre tout au long de l'année.Les appels de fonds continueront eux aussi et des partenaires (spécialistes de l'énergie ou de la construction) devraient rejoindre le projet.