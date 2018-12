VIDÉO. Dans les années 1930, un cinéaste amateur de Berck filmait sa fille et plein d'animaux

Le filmeur de bêtes (La séquence du filmeur 16/40)

Dans les années 1930, un cinéaste amateur de Berck filme sa fille et plein d'animaux

A Berck, au début des années 1930, René Caron filme sa fille, Annie, et de nombreux animaux. - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Olivier Sarrazin

© DR

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

écrit et réalisé par Olivier Sarrazinau début des années 1930. Sur la place de l’entonnoir,filme Annie, sa fille unique, toute à la joie de ses vacances. Les chalets et les belles demeures d’autrefois ont aujourd’hui disparu, écrasés par le béton des Trente glorieuses, mais la gaieté d’Annie continue d’éclairer la pellicule.En vacances, Annie prodigue caresses et câlins à ses amis les animaux. Il y a les petits ânes de la plage mais aussi le Fox Terrier de sa maman, et toutes ces bêtes de la campagne qui gambadent encore en liberté et aiment jouer avec les enfants. Et il y a aussi cette portée de chiots adorables, élevés avec soin.L’été de ses 7 ans, Annie doit s’initier à la passion familiale. En plutôt à celle de sa maman. Mme Caron, possède des terres et des droits de chasse. Voilà donc Annie qui apprend à tirer son premier lièvre. Première victoire ou premier dégoût ? René Caron filme sa petite Annie, témoin de son indécision.La SPA n’a pas d’antenne à Berck et L.214 n’existe pas encore. D’ailleurs qui se soucie alors d’aimer encore les animaux quand ils ne sont plus des jouets pour les enfants ?Madame Caron est adepte des concours canins de Fox Terrier. Dans la cage, faute de renard, on jette de petits rongeurs en pâture à tous ces fringants concurrents.La caméra de René Caron prend encore de la distance et préfère le groupe anonyme au portrait. Il décédera subitement quand Annie aura 10 ans, ne lui laissant que le souvenir fantôme d’un homme derrière une caméra.