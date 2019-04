VIDÉO. Berck : les cerfs-volants, un souvenir d'enfance mais une affaire d'adultes

Les 33èmes rencontres internationales de cerfs-volants sont lancées et le succès populaire est déjà au rendez-vous ! Envolez-vous à Berck jusqu’au 14 avril pour admirer ce magnifique spectacle ! pic.twitter.com/5cjLuPjxfr — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 6 avril 2019

Berck : des cerfs-volants pour colorer le ciel gris

Pas besoin d'être un enfant pour s'émerveiller des dizaines de cerfs-volants qui(Pas-de-Calais) depuis samedi. Mais il faut tout de même (un peu) une âme d'enfant pour conserver le plaisir de faire voler des "", si l'on en croit David Hogan, venu de"Ça me donne des frissons dans le dos à chaque fois qu'elle s'élève dans le ciel" confie l'Américain. "Vous savez, ça me fait revivre des souvenirs d'enfance. L'excitation de réussir à faire voler un cerf-volant haut dans le ciel et de le maintenir en l'air... Ce gros, gros cerf volant me fait toujours le même effet".Le cerf-voliste koweitien, l'un vingt membre de l'équipe qui fait voler la Blue Pearl, cerf-volant le plus grand du monde à l'effigie d'une raie manta, cet art est au contraire une affaire d'adultes : "On dit souvent que le cerf-volant c'est facile, mais non ! On peut dire que ce n'est plus une affaire d'enfants. C'est vraiment pour les adultes." Ce qui ne l'empêche pas de parler passionnément de sa raie manta.Car La "", belle bête de fait partie des principales attractions cette année des 33rencontres internationales du cerf-volant, qui ont démarré samedi.L'événement, qui fait de Berck l'une des villes les plus visitées en avril en France, se poursuit encore jusqu'au 14 avril. Retrouvez le programme complet de l'événement