VIDEO. Merlimont : la plage réensablée pendant une semaine

Merlimont : la plage réensablée pendant une semaine

Des engins de chantier sur une plage. A quelques jours de l'arrivée des premiers touristes de l'été, un vrai paradoxe et pourtant depuis ce matin la plage deest interdite au public pour cause de rechargement en sable.Attention pendant les travaux, la partie de la plage à ré-ensabler est interdite et n'est pas surveillée.Mieux vaut prévenir que guérir, car ce matin quelques étourdis flanaient en zone interdite, au milieu des engins transportantUne semaine de, un travail de fourmi pour limiter l'érosion.15 000 mètres cubes de sable vont être amenés sur une largeur de 75 mètres. Le sable est prélevé au large, lors des marées basses, sur l’estran au nord de la station. Coût : 57 000 euros pris en charge par l'agglomération.L'érosion est un phénomène récurrent de la, et ce lundi matin Marie Bonvoisin, maire de, a redit son souci de sécuriser la digue : "Par rapport à l'année dernière, on a peut-être perdu un peu moins de sable mais la tempête Eleanor est passée par là et a baissé la plage d'un peu plus d'un mètre..."Ni bronzette, ni baignade sur le secteur pendant quelques jours, mais au nord et au sud du chantier, les touristes et les locaux sont les bienvenus.