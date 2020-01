Berles-Monchel : une femme de 33 ans tuée dans un face à face avec un camion-citerne

Intervention commune de #BERLES MONCHEL terminée Bilan Humain : 1 personne décédée, 1 personne blessée léger et 1 indemne. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) January 15, 2020

Une automobiliste de 33 ans a perdu la vie, mercredi soir, dans une violente collision avec un poids lourd sur la départementale D939 à Berles-Monchel (Pas-de-Calais) a-t-on appris auprès du SDIS 62.L'accident s'est produit le 15 janvier, peu après 20 heures, dans la commune située entre Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise. On ignore, pour l'heure, les circonstances de la collision frontale entre la voiture de la victime et le camion-citerne transportant des granulés en plastique.Le chauffeur du poids lourd, un ressortissant polonais de 65 ans, a été hospitalisé à Arras pour des blessures légères.La circulation a dû être coupée sur les deux voies pour pouvoir désincarcérer la conductrice, prise au piège dans l'habitacle.