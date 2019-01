2 morts, dont un enfant de 3 ans, dans un accident à Houdain : forte alcoolémie et vitesse excessive sont en cause

Un très grand excès de vitesse et l'alcool au volant sont à l'origine du drame de la route qui a fait deux morts, dont un enfant de trois ans, dimanche 27 janvier à Houdain (Pas-de-Calais), a-t-on appris auprès du parquet de Béthune.



Les constatations ont d'abord permis d'établir que le véhicule en cause roulait à 130 km/h au lieu de 50, rue du Général de Mitry, en pleine ville. Le compteur vitesse pointait à 130 au moment l'impact. Le conducteur, un homme de 33 ans, est décédé dans l'accident, et sa passagère a été gravement blessée.

Plus de 2 grammes

On apprend par ailleurs ce 31 janvier que l'automobiliste était très fortement alcoolisé, avec plus de deux grammes d'alcool dans le sang. Des témoignages avaient déjà évoqué une soirée alcoolisée, ce qui a été confirmé par les résultats d'analyses sanguines. Le parquet de Béthune attend par ailleurs les retours de prélèvements quant à une éventuelle prise de stupéfiants.



Il était 21h30 dimanche soir lorsque le trentenaire, au volant de sa Scenic, est entré en collision frontale avec une BMW qui circulait dans le sens inverse. En plus de sa passagère de 29 ans, une fillette de 4 ans, sa mère et un homme de 32 ans qui se trouvaient dans l'autre voiture ont été gravement blessés dans l'accident.



Leurs jours ne sont plus en danger.