VIDEO. Annezin : un couple gagne 8 millions d'euros au loto

Annezin : un couple gagne 8 millions d'euros au loto

"La tête sur les épaules"

03 10 11 21 25 03. Ce sont les numéros gagnants du tirage du Loto du mercredi 19 décembre 2018. Des numéros que jouent depuis 4 ans des habitants duIls ont validé leur ticket comme d'habitude au bar-tabac Le Carré d’As à, près de Béthune et... Bingo ! "C'est moi qui l'ai annoncé au monsieur, raconte Nadine Bonet, propriétaire du café-tabac. Il n'était pas au courant. On avait entendu qu'il y avait un gagnant à 8 millions d'euros dans le Pas-de-Calais. On est vraiment content pour eux."8 millions d'euros pour bien commencer l'année 2019. Cela faisait 7 semaines qu'aucun joueur n'avait trouvé les 6 bons numéros : la cagnotte était donc particulièrement généreuse ce jour-là. La cagnotte de base mise en jeu par laau départ s'élève en effet à deux millions d'euros. Et chaque semaine, on y ajoute 1 million d'euros. Il y a deux mois, un Roubaisien avait également empoché 2 millions d’euros Le couple de gagnants qui n'habite passouhaite évidemment garder l'anonymat. Ils ne sont pas jeunes, mais pas retraités non plus. On n'en saura pas plus : "".Les propriétaires du Carré d'As n'avaient jamais eu de gros gagnant comme celui-là. Ils espèrent que cela fera un bon coup de pub pour leur établissement.