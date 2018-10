Un automobiliste de 21 ans décède dans une collision frontale à Ham-en-Artois

Deux véhicules se sont percutés frontalement ce mardi vers 19h15 à Ham-en-Artois. La collision s'est produite sur la D188 entre Lillers et Isbergues, elle a coûté la vie à un jeune homme de 21 ans qui habitait dans le Béthunois.



Il était inconscient à l'arrivée des secours puis est décédé des suites du choc. La victime était le beau-frère de l'un des gendarmes de la brigade d'Isbergues dépêché sur place pour l'intervention.



Le conducteur du second véhicule impliqué, un homme de 48 ans, a été grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier de Beuvry dans un état grave.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de la collision. Cet accident est le sixième mortel depuis vendredi sur les routes du Pas-de-Calais.



Un chiffre inhabituellement élevé, même en période de vacances de la Toussaint. "Ces drames se produisent le plus souvent la nuit et sont occasionnés par un défaut de conduite d'un des véhicules", indique un gendarme.