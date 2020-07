VIDEO. A Béthune, le cinéma ouvre enfin, après avoir subi le confinement

Un nouveau cinéma ouvre à Béthune, après le confinement

Un nouveau cinéma ouvrait à Béthune... le jour du confinement. Je ferai la queue pour aller voir n'importe quoi le premier jour de liberté retrouvée. — Gabriel Kleszewski (@KleszewskiG) April 2, 2020

L'attente a été longue mais elle en valait la peine : 9 salles, le plus grand écran du département, jusqu'à 21 films à l'affiche. Les spectateurs du nouveau multiplexe ne tarissent pas d'éloge sur ce nouvel équipement situé à deux pas du centre-ville. " Je suis contente parce que j'habite tout prêt"..."Je n'ai plus à prendre ma voiture", s'enthousiasme une riveraine.Seize ans que les amateurs de salles obscures patientaient. Depuis la fermeture du dernier cinéma de Béthune démoli il y a quelques semaines à peine pendant la crise sanitaire. Ne reste que des gravats et des souvenirs pour les plus nostalgiques."Pour moi c'était mon enfance," "c'était le cinéma familial où tout le monde se connaissait", racontent les spectateurs.Un cinéma flambant neuf mais victime d'un faux départ, avec le confinement.Pour le moment, le public n'est pas encore vraiment rendez-vous, à l'image de tous les autres cinémas en France. L'arrivée de nombreux nouveaux films dans les semaines qui viennent changera peut-être la donne.