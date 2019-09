Béthune : la commission de sécurité donne son feu vert à la réouverture du collège George-Sand lundi

Plus de travaux en présence d'élèves

Le collège George-Sand de Béthune, secoué vendredi 6 septembre par des explosions et un incendie , rouvrira en début de semaine prochaine.La commission de sécurité du SDIS du Pas-de-Calais a rendu jeudi 12 septembre un "avis favorable à la réouverture de l'établissement le lundi 16 septembre".Les détonations s'étaient fait entendre vers 11H30, forçant près de 800 élèves à évacuer l'établissement. Le lycée Blaringhem, voisin, ainsi que le théâtre municipal avaient également été évacués. Le feu, selon les premières constatations, s'était déclenché sur le toit du collège, en cours de rénovation.Le département du Pas-de-Calais a annoncé dans un communiqué qu'"il entend tirer tous les enseignements de l’événement, à l’issue de l’enquête toujours en cours (et dont les résultats seront portés à connaissance)" et que "que les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse ne reprendront pas avant les vacances de la Toussaint et qu’ils se feront uniquement pendant la période des congés scolaires".