Béthune : douze blessés, dont deux gravement brûlés dans un incendie au sommet d'un immeuble

Intervention en cours pour un feu d’appartement au 8ème étage, rue du Maréchal Lyautey à #BETHUNE. Moyens engagés : 17 engins, 70 sapeurs-Pompiers. EVITEZ LE SECTEUR, Facilitez l’accès des secours. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/bgLsKZA5y9 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 20 septembre 2018

Un jeune homme et sa mère ont été grièvement brûlés et dix autres personnes intoxiquées ou incommodées par des fumées au cours d'un incendie dans un appartement situé à Béthune, rue du Maréchal-Liautey.Le sinistre s'est déclaré vers 13 heures ce jeudi au huitième et dernier étage de l'immeuble, Selon une information de La Voix du Nord , confirmée auprès de la police, le feu serait d'origine accidentelle et proviendrait d'un scooter, qui avait été monté par ces jeunes pour y faire des réparations, portant d'abord secours – à l'aide d'une échelle – à deux des occupants qui faisaient signe de leur fenêtre. Le troisième a été secouru sur le toit par des moyens aériens.. Onze autres personnes qui vivaient au huitième étage ont été évacuées. Parmi elles, trois ont été transportées au Centre hospitalier de Beuvry pour avoir inhalé des fumée, et sept autres ont été prises en charge sur place.