Et si on se faisait une soirée "Finales de la Coupe du monde" ? La ville de Béthune a eu l'idée, en prélude à la fête de 14 juillet, de proposer une rediffusion des deux victoires des Bleus en 1998 et 2018. Gratuitement et sur écran géant.C'est d'abord un DJ, Arnaud Thirard, qui va lancer la soirée de 19h30 à 20h30. Puis à 20h30, c'est parti pour la finale 98 France-Brésil et on enchaîne à 22h, avec le titre de l'an dernier acquis face à la Croatie.Ce ne sera que le début de la fête à Béthune puisque samedi et dimanche, deux gros concerts sont proposés sur la même Grand'Place. Avec The Avener, Slimane, Feder ou encore Ofenbach.