À Béthune, on se chauffera bientôt grâce au grisou

A Béthune, on se chauffera bientôt grâce au grisou • ©France 3 Nord Pas-de-Calais

C'est l'une des trois chaudières de la nouvelle chaufferie du quartier du Mont-Liébaut à Béthune. Il a fallu l'adapter avec un brûleur plus puissant, car elle sera alimentée au gaz de mine, au moindre pouvoir calorifique. • © FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Un réseau de chaleur écologique

Française de l'énergie

Les écoles, collèges, lycées, le centre hospitalier, la mairie, le théâtre, les complexes sportifs ou encore les immeubles collectifs d'habitation de Béthune seront bientôt chauffés grâce au grisou via un seul réseau de chauffage urbain. "Pour tirer ce réseau et le rentabiliser, il nous fallait des gros abonnés", explique le premier adjoint au maire, Pierre-Emmanuel Gbson.Le grisou, ce gaz tristement célèbre, a été responsable de nombreuses explosions mortelles lors de l'exploitation de la houille présente dans le sous-sol de la région. Il est désormais considéré comme un possible "or vert".C'est en tout cas l'avis de Pierre-Emmanuel Gbson : "Le charbon, cette richesse que l'on a sous nos pieds, était exploité par nos anciens. Cet or noir est en train de devenir un véritable or vert. Le grisou n'est pas cher et présent en quantité surabondante. On a 150 ans de réserve, soit 130 milliards de m³. Dans les Hauts-de-France, il y a plus de gaz qu'il n'y en a au Qatar ou dans une partie du Moyen-Orient."Si ce moyen de chauffage est économique - il devrait permettre 500 euros d'économie par an et par foyer -, il se veut aussi écologique. Yann Fouant est chef de projets pour "".Il explique que ce réseau prône le circuit court, mais aussi l'utilisation des "canalisations déjà existantes pour éviter au maximum l'impact carbone de notre activité." Au total, le dispositif de chauffage central mobilise 28 kilomètres de canalisation.Avec cette exploitation du grisou, la ville de Béthune se place en tant que précurseur en France. La mise en service est prévue pour janvier 2021. Elle chauffera à moindre coût cette ville de l'ancien bassin minier où près de 30 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.