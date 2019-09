Béthune : une petite fille naît avec deux dents

Rare, mais loin d'être exceptionnel

C'est un heureux événement doublé d'une naissance rare : une petite fille est née avec deux dents à la clinique Anne-d'Artois de Béthune (Pas-de-Calais). La maman est sortie de l'hôpital le 25 août dernier.La petite Noyline est en tout cas en bonne santé. "Le lundi 26 elle était déjà prise en charge et le stomatologue nous a bien confirmé que c'était bien deux dents et qu'il n'y avait aucun risque, sauf si elle les avale" , explique Stecy, la maman. "Pour lui, ce sont des dents qu'elle peut garder jusqu'à la poussée des vraies dents".Le phénomène est plutôt rare, mais pas exceptionnel. Selon La Voix du Nord , qui a révélé l'information, un autre enfant était déjà né avec des dents l'année dernière dans cette clinique. "Nous, c'est la première fois que l'on voit ça et pour la polyclinique, c'est la deuxième fois en deux ans" confirme la mère. "Ils l'appelaient la petite fille aux deux dents.""J'ai eu trois cas en trente ans de carrière" confie de son côté le Dr. Lienhardt, pédiatre à Bondues (Nord). "De souvenir, deux fois sur trois, il y avait deux dents" ajoute le professionnel de la santé, précisant que ces dents peuvent tomber et être remplacées. Selon lui, il n'y a en tout cas pas lieu de s'inquiéter, même si l'on ignore la cause exacte de ce phénomène.