Béthune : la police met en garde contre la circulation de faux billets

Vigilance

"Attention, de faux billets de 10, 20 et 50 euros circulent sur le district de Béthune . Assurez vous de l'authenticité de vos billets grâce aux signes de sécurité comme les hologrammes", prévient la police du Pas-de-Calais, après que des faux billets ont été repérés dans le secteur de Béthune ces derniers jours."Des fausses coupures repérées notamment dans des kermesses d'écoles. "Ce sont des billets assez grossiers, vendus sur internet notamment sur des sites chinois", explique le commissaire central de Béthune Jean-Philippe Madec.Il s'agit en fait de "movie money", des billets factices utilisés notamment au cinéma ou au théâtre, et qui comportent la mention "This is not legal", pas toujours repérée par les personnes qui peuvent les avoir en main. Qu'ils soient particuliers ou commerçants."On n’est pas toujours très regardant. Même si c’est très grossier, ça peut passer malgré tout. Il y a une possibilité que ces billets circulent et on appelle donc les gens à faire attention", prévient le commissaire de Béthune.Certains de ces faux billets ont déjà été écoulés dans le Nord Pas-de-Calais ces derniers mois, notamment dans les secteur de Douai, Boulogne-sur-Mer ou encore Douchy-les-Mines.