Béthune : un pot de crème fraiche de 5kg lancé depuis un pont sur l'A26, le pare-brise explose et blesse le conducteur

Dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 mai, aux alentours de minuit, un accident s’est produit sur l’autoroute A26 dans le sens Reims - Calais, au niveau de la commune de Verquin (Pas-de-Calais). Un ou plusieurs individus ont lancé un pot de crème fraiche de 5 kg depuis le haut d’un pont sur un véhicule qui circulait sur l’autoroute. Le pot de crème fraîche a directement atterri sur le pare-brise qui a explosé sous l’impact de l’objet et a obligé le chauffeur à s’arrêter en urgence sur la bande d’arrêt d’urgences.



Il a été légèrement blessé et a été pris en charge par les sapeurs pompiers pour un examen de contrôle. Une plainte a été déposée et une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui a été ouverte par le peloton motorisé de Béthune.

Précédent mortel en 2014 à Havrincourt

En septembre 2014, des individus avaient jeté des sacs de sable de 10 kg depuis le haut du pont de la départementale 15 au niveau d’Havrincourt, entre Bapaume et Cambrai. Une femme de 59 ans, assise sur le siège passager d’une camionnette, était décédée sur le coup.



Trois jeunes hommes avaient été interpellés. Deux d’entre eux ont été condamné à 13 ans de prison ferme par la cour d’assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer en février 2017.