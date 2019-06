Béthune : un prisonnier évadé suspecté d'avoir commis un meurtre pendant sa cavale

"Un homme a été retrouvé mort samedi dans un squat à Béthune" et les policiers, dépéchés sur place, ont retrouvé dans ce même immeuble l'évadé,a indiqué le parquet de Béthune, confirmant une information de La Voix du Nord . Il avait une vingtaine d'années."Il s'était évadé le 27 mai lors d'une consultation médicale au centre hospitalier de Beuvry. Il était alors incarcéré pour des faits de violences conjugales", a-t-elle ajouté. Le prisonnier a 25 ans et est incarcéré pour des délits de droit commun.L'homme a été mis en examen et écroué lundi pour "homicide volontaire" et "évasion". On ne connaît pas encore les résultats de l'autopsie.