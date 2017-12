Béthune : trois blessés, dont un grave dans un accident de voiture

Trois personnes ont été blessées et une quatrième choquée dans un accident de voiture qui s'est produit sur l'avenue Winston Churchill, à Béthune., samedi 23 décembre.



On ignore les circonstances de l'accident, mais deux voitures sont entrées en collision vers 21h40.



Un homme de 34 ans a été grièvement blessé, tandis qu'une femme de 32 ans et un nourrisson de 5 mois et demi ont été plus légèrement blessés.



Tous les trois ont été hospitalisés au Centre hospitalier de Béthune. Une quatrième personne, en état de choc, a été prise en charge à la polyclinique Anne d'Arthois.