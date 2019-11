Beuvry : l'eau potable interdite à la consommation dans 650 foyers après des soupçons de présence bactériologique

Odeur et couleur anormales

La liste des rues concernées

Rue Jules Bailleul

Rue Jacques Morat

Rue de la Prévoté

Rue des Saules

Rue Verte

Rue d’Or

Rue Alfred Baudrin

Rue des Chantiers

Rue Pacault

Rue de Festubert

Rue du Marais L’Avoué

Rue de Béthune

Rue du Moulin (Festubert)

Rue Du Hamel

Rue de Loisne

Rue des Alliées

Route d’Armentières

Rue Bidin

Rue des Glatignies

Rue des Facons

Rue Camille clément

Rue du courant

Impasse Ernest Descamps

Impasse des compagnons

Rue germon

Rue Jean Lefebvre

Rue des Eplaines

Rue Clémenceau

Rue de la Passerelle

Rue de la Veine

Plusieurs centaines de personnes à Beuvry, près de Béthune (Pas-de-Calais) voient leur consommation d'eau potable interdite, à compter de ce mercredi 13 novembre et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la présence d'une bactérie dans l'eau, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais dans un arrêté.Cet arrêté fait suite au "signalement d'habitants de deux rues [rue Clémenceau et rue Camille Clément] de la commune de Beuvry qui se sont plaints auprès dy syndicat intercommunal d'eau que l'eau présentait une couleur et une odeur anormales".Le résultat des analyses, réalisées par l'ARS, ne sont pas encore connus mais par mesure de précaution, et parce que l'eau a été purgé et surchlorée pour éliminer le problème, la préfecture a pris un arrêté restreignant la consommation de l'eau pour 650 foyers, correspondant au périmètre de 500 mètres en amont de la station et dans les rues de l'aval."Pour la boisson, le lavage des dents, la préparation des aliments et le lavage des légumes crus, il ne devra être utilisé que des eaux embouteillés". La préfectuer déconseille, de même, le recours aux points d'eau de cette zone.En revanche, l'ARS précise que l'eau peut toujours être utilisée – sauf en cas de nouvelles colorations ou odeurs – pour la toilette corporelle des personnes adultes et ne présentant pas de fragilités, pour le linge, la vaisselle et les WC.Voici la liste des rues communiquée par la mairie de Beuvry :Des bouteilles d'eau sont distribuées par les services techniques de la ville à hauteur du Chemin de la carrière.