VIDÉO. À Burbure, le festival Europabures a rassemblé les villes d'Europe contenant le mot “BUR”

BUR, trois lettres qui rassemblent les Européens lors des Europabures

Reportage de Myriam Schelcher et de Morgan Plouchart



Les Europabures pour partager et découvrir



Début de l'histoire dans les années 60

Pour sa 10e édition, le festival des Europabures s'est déroulé à Burbure cette année, près de Béthune, ce dimanche 18 août. Créée en 1989, cette initiative originale et insolite vise à fédérer tous ceux dont le nom de leur commune comporte le mot "bur".En ce début de journée des Europabures, les participants sont venus randonner dans ce petit coin du Pas-de-Calais."Ces gens viennent de Morainvilliers-Bures, ceux-là viennent de Burbure, on a des gens de Bures-Sainte-Marie, de Bures Hamlet (Angleterre)... On essaie de trouver une langue commune, un peu d'italien, un peu de français, un peu d'anglais. Mais on y arrive !", raconte Philippe Vincent-Chaissac, lui-même habitant de Burbure et président du Cop Europabures."On peut échanger avec beaucoup plus de gens. Des gens qu'on avait déjà rencontrés il y a 2 ans, 8 ans... Mais on en rencontre aussi des nouveaux", s'enthousiasme Amanda Pike, habitante de Bures-Morainvilliers (Yvelines).Ils aiment leur village en "bur" et se délectent d'en découvrir un nouveau tous les deux ans. À Burbure pour la première fois, ils ont fait connaissance de l'effrayante Marie Groette, la sorcière des marais du Pas-de-Calais...Un peu de douceur plus tard, après l'harmonie de Burbure, les retrouvailles se poursuivent autour d'un welsch.Tout a commencé dans les années 1960, avec une lettre qui a fait le tour de plusieurs Bures, avant d'arriver chez son destinataire, à Bures-Tellin en Belgique, Joël Déom : "J'ai su qu'il y avait un Bures ailleurs, en Suisse. Et comme on en a connaissait déjà un en France, je me suis mis à chercher partout. Et j'en ai trouvé en Belgique, en France, en Angleterre, en Slovénie, en Allemagne..."En tout, Joël a recensé 80 Bures en Europe... 7 délégations se sont déplacées à Burbure. L'occasion de partager ses traditions et ses hymnes... Les Europabures, une façon concrète de faire vivre l'Europe.