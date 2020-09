Covid-19 : deux EHPAD du Béthunois suspendent leurs visites

"C'est une décision difficile à prendre, mais nous agissons en responsabilité compte tenu des indicateurs sanitaires qui se dégradent", explique Pierre-Emmanuel Gibson, président du Sivom du Béthunois, " on ne veut absolument éviter que le virus ne rentre dans nos établissements. J'assume cette décision, même si elle semble très stricte."Depuis ce dimanche, les entrées et sorties sont suspendues pour une durée indéterminée dans les EHPAD Curie de Beuvry et Degeorge à Béthune, deux établissements gérés par le Sivom du Béthunois. Une décision qui a été prise en accord avec l'Agence Régionale de Santé. Cette décision vient renforcer les mesures sanitaires déjà mises en place au sein des établissements. Les entrées et sorties (sauf pour raison médicale) sont donc stoppées, tout comme les visites physiques. Les résidents sont placés dans "une véritable bulle de protection" souligne Pierre-Emmanuel Gibson. Mais à l'intérieur, les activités collectives sont maintenues. Les repas sont encore pris en commun.Le Sivom du Béthunois étudie la possibilité de mettre en place des visites virtuelles à l'aide de tablettes ou de réinstaller des vitres en plastique pour permettre aux familles des résidents de venir en toute sécurité et éviter ainsi l'isolement. "On est humain et l'on fait du cas par cas" explique Pierre-Emmanuel Gibson.